Бербатов уверен, что Роналду может играть ещё три года

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он завершит карьеру тогда, когда сам захочет. Я считаю, что Роналду будет продолжать играть еще два-три года. Конечно, люди могут сказать, что он играет там, где нет высокой интенсивности, но это не имеет никакого значения», — заявил Бербатов Betfair.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором шести результативных передач.

Действующий трудовой договор футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

После девяти туров «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 19 очков.