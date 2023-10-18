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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бербатов уверен, что Роналду может играть ещё три года

18 Октября 2023 • 18:50 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Дамак
21.10 18:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Он завершит карьеру тогда, когда сам захочет. Я считаю, что Роналду будет продолжать играть еще два-три года. Конечно, люди могут сказать, что он играет там, где нет высокой интенсивности, но это не имеет никакого значения», — заявил Бербатов Betfair.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором шести результативных передач.

Действующий трудовой договор футболиста с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2025 года.

После девяти туров «Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 19 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Димитар Бербатов Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД ДАМАК
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