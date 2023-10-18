Во Франции хотят лишить Бензема гражданства и «Золотого мяча»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема в том, что он связан с мусульманской террористической организацией, после того, как футболист поддержал Палестину в конфликте с Израилем. На эту информацию отреагировала депутат Национального собрания Валери Буайе, которая отметила, что нападающий должен понести наказание.

«Минимальная мера — это лишить его «Золотого мяча», но это скорее символическое наказание. Главное — это лишить его гражданства», - написала Буайе в социальной сети.

Напомним, что Бензема получил «Золотой мяч» в прошлом году.