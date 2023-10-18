Художница, которую обнял Роналду: «Никто не рассказывал Криштиану о законах в Иране»

Недавно в прессе появлялась информация о том, что Криштиану Роналду могут выпороть плетью в Иране. Дело в том, что звёздный футболист во время встречи с художницей обнял и поцеловал её, нарушив тем самым закон.

Художница Фатеме Хамами дала комментарий по поводу ситуации.

«Фейковые новости огорчают и злят меня. Безработные адвокаты выдвинули против него обвинения без моего разрешения или разрешения моей семьи. А мы никогда не подавали каких-либо жалоб.

Знал ли Роналду, что совершает преступление? Никто не рассказывал ему о законах в Иране, и он этого не знал. Объятия Роналду были дружелюбными, у него не было плохих намерений. У меня и моей семьи нет претензий, мы хотим опровергнуть обвинения в адрес Криштиану», - слова Хамами приводит Ole.

Роналду не будут пороть кнутом в Иране