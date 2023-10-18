Звезду футбола Бензема обвинили в связях с террористами

Жеральд Дарманен, который является министром внутренних дел Франции, выступил с обвинениями в адрес звездного нападающего Карима Бензема, ныне выступающего за саудовский клуб «Аль-Иттихад». Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Политик заявил, что бомбардир связан с одной из террористических организаций. Напомним, ранее Бензема выступил в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

Карим пополнил ряды «Аль-Иттихада» в минувшее трансферное окно. Он подписал с клубом трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии француз провел семь поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.