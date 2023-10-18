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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тораль рассказал, что отказал клубу из Саудовской Аравии

18 Октября 2023 • 08:03 Комментировать

Испанский специалист Марселино Гарсия Тораль, который недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера французского «Марселя», рассказал о поступивших ему предложениях из Саудовской Аравии.

«На прошлой неделе я получил предложение из чемпионата Саудовской Аравии, но пока переезд туда не входит в мои планы. Тем не менее никогда не знаешь, что может произойти в следующие несколько недель. Что касается самого предложения, то они было небольшим», - передает слова специалиста Relevo.

В Европе, кроме «Марселя», Марселино поработал главным тренером «Атлетика» Бильбао, «Валенсии», «Севильи», «Сарагосы» и других команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Марселино Гарсия Тораль
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