​Иранский бизнесмен пролетел пол-Азии, чтобы подарить Роналду персидский коврик

Несмотря на то, что в Азии нынче играют много хороших, классных игроков, Криштиану Роналду стоит среди них особняком. Вот уже почти год как он в Саудовской Аравии, а его имя продолжает генерировать удивительные истории.

Об очередной такой истории поведал португальский сайт A Bola. Некий Мохаммед Нурузи из Ирана решил прилететь в боснийский городок Зеница, где Роналду со сборной Португалии сыграл в рамках отбора чемпионата Европы. Лететь пришлось с пересадками через Стамбул и затем в Сараево, но это не остановило Нурузи.

А все путешествие было проделано для того, чтобы вручить кумиру небольшой персидский коврик. Ведь известно, что именно персидские, то есть иранские ковры, считаются очень ценными, самыми лучшими коврами в мире.

- Это очень дорогая вещичка, хотя и маленькая. У меня даже были проблемы на таможне в Стамбуле из-за ее стоимости, - рассказал журналистам Нурузи.