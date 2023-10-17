Канте приятно удивлён уровнем саудовского чемпионата

Французский полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте поделился мнением об уровне чемпионата Саудовской Аравии.

Как пишет L'Équipe, Канте признался, что приятно удивлен уровнем саудовского чемпионата, где ничего не дается легко. По мнению хавбека, матчи клубов первой пятерки можно сравнить с первой пятеркой французской Лиги 1.

Напомним, Канте перебрался в «Аль-Иттихад» прошлым летом, покинув лондонский «Челси».

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 11 матчей с учетом всех турниров, в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач.

Отметим, что помимо Канте, за «Аль-Иттихад» выступают Карим Бензема, Фабиньо, Луис Фелипе и другие известные футболисты.