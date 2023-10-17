Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема поддержал Сектор Газа

17 Октября 2023 • 01:04 Комментировать

Французский форвард Карим Бензема в последнее время часто стал подчеркивать то, что он мусульманин - в частности, так он мотивировал свой переезд в Саудовскую Аравию, где он выступает за «Аль-Иттихад». События на Ближнем Востоке дали ему еще одну возможность высказаться - и он решил поддержать Сектор Газа.

- Все наши мысли сейчас о людях из Сектора Газа. Они стали жертвами жестоких немотивированных бомбардировок. Не жалеют ни женщин, ни детей, - сокрушается Бензема, написавший соответствующее обращение в социальных сетях.

Напомним, что до Саудовской Аравии Бензема выступал исключительно в Европе.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
01:30 · Италия. Серия А
Названа возможная зарплата Моуринью в саудовском клубе слухи
01:04 · Саудовская Аравия
​Бензема поддержал Сектор Газа
00:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду обошёл Холанна и стал лучшим бомбардиром в мире за 2023 год
16 Октября
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Роналду в 12-й раз в карьере достиг отметки в 40 голов за год
21:42 · Италия. Серия А
Алехандро Гомес: «У меня было предложение из Саудовской Аравии, но я не хотел везти семью в пустыню»
21:32 · Италия. Серия А
Иммобиле заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию слухи
17:37 · Саудовская Аравия
​Конте отказался от работы в Саудовской Аравии
15:18 · Саудовская Аравия
Фернандеш: Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду
08:54 · Англия. Премьер-лига
Известен следующий клуб экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Лингарда
07:25 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Надо было уволить тен Хага, а Роналду сделать капитаном «Манчестер Юнайтед» 2
03:00 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт высказался в поддержку Хендерсона
15 Октября
21:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» намерен организовать прощальный матч для Бензема слухи
20:08 · Саудовская Аравия
Два клуба из Саудовской Аравии оказывают сильное давление на Чиро Иммобиле слухи
16:48 · Англия. Чемпионшип
Руни отказался от предложения из Саудовской Аравии, чтобы возглавить клуб из Чемпионшипа
08:47 · Саудовская Аравия
Директор «Аль-Насра»: «Мане - звезда мировой величины в футболе, фантастический игрок»
Все новости