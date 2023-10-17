​Бензема поддержал Сектор Газа

Французский форвард Карим Бензема в последнее время часто стал подчеркивать то, что он мусульманин - в частности, так он мотивировал свой переезд в Саудовскую Аравию, где он выступает за «Аль-Иттихад». События на Ближнем Востоке дали ему еще одну возможность высказаться - и он решил поддержать Сектор Газа.

- Все наши мысли сейчас о людях из Сектора Газа. Они стали жертвами жестоких немотивированных бомбардировок. Не жалеют ни женщин, ни детей, - сокрушается Бензема, написавший соответствующее обращение в социальных сетях.

Напомним, что до Саудовской Аравии Бензема выступал исключительно в Европе.