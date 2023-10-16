​Конте отказался от работы в Саудовской Аравии

Известный тренер Антонио Конте, который сейчас находится без работы, признался, что имел возможность поработать в Саудовской Аравии.

«Я отклонил грандиозное предложение из Саудовской Аравии. Я решил сказать «нет», - сказал Конте. Слова тренера приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Belve.

Стоит сказать, что саудовские клубы в последнее время активно привлекают звёздных футболистов и тренеров за счёт широких финансовых возможностей. Как известно, в Саудовской Аравии с начала 2023 года выступает Криштиану Роналду. Португалец играет за «Аль-Наср».