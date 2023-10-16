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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фернандеш: Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду

16 Октября 2023 • 15:18 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Дамак
21.10 18:00

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём партнёре по национальной команде Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Я надеюсь, что появится еще один португалец Роналду, но я думаю, что это маловероятно. Все португальцы должны наслаждаться им. Криштиану, несмотря ни на что, продолжает делать то, что у него получается лучше всего — забивать голы», — приводит слова хавбека Goal.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Аль-Наср Эр-Рияд
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД ДАМАК
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