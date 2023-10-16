Фернандеш: Маловероятно, что в Португалии появится новый Роналду

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своём партнёре по национальной команде Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Я надеюсь, что появится еще один португалец Роналду, но я думаю, что это маловероятно. Все португальцы должны наслаждаться им. Криштиану, несмотря ни на что, продолжает делать то, что у него получается лучше всего — забивать голы», — приводит слова хавбека Goal.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.