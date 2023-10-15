Два клуба из Саудовской Аравии хотят подписать нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, об этом сообщает Il Messaggero.

По данным источника, форвард получил предложение от «Аль-Шабаба», который хотел подписать его нынешнем летом. Также в услугах итальянца заинтересован «Аль-Хиляль», за который выступает его бывший одноклубник по римскому клубу Сергей Милинкович-Савич.

Контракт Иммобиле с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее 33-летний футболист выступал за «Севилью», «Торино», «Ювентус» и дортмундскую «Боруссию».