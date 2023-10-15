Директор «Аль-Насра»: «Мане - звезда мировой величины в футболе, фантастический игрок»

Исполнительный директор саудовского «Аль-Насра» Марселу Саласар высказался о звездном форварде команды Садио Мане.

«Мы рады, что Садио выступает за наш клуб. Мане – звезда мировой величины в футболе, это фантастический футболист. Он счастлив переходу в «Аль-Наср». С первого же дня Садио широко улыбался на тренировках и во время матчей», - передает слова руководителя TZ.

Мане перешел в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Садио подписал с саудовским клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2026 года.