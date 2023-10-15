Роналду высказался о карьерных планах

38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», поведал о своих дальнейших карьерных планах.

«Кто-то говорит, что я буду выходить на поле до 40 или 41 года. Я же не ставлю перед собой таких целей. Просто наслаждаюсь моментом, это мне нравится. Нахожусь в отличных кондициях, мое тело хорошо реагирует на нагрузки, которые получает в последние годы. Для меня важно получать от этого удовольствие», - передает слова опытного бомбардира Record.

Криштиану перешел в «Аль-Наср» в начале 2023 года. Португалец заключил с клубом контракт до лета 2025 года.