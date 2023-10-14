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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Исполнительный директор «Аль-Насра» — о трансфере Роналду: Это совершенно точно было мощное землетрясение

14 Октября 2023 • 23:12 Комментировать

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар высказался о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

Спортивный функционер сравнил этот переход с мощным землетрясением, ведь этот трансфер, результатом которого стали коллективные усилия, является амбициозным для его клуба.

«Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен», - заявил Саласар в интервью TZ. 

Роналду провел 30 игр за «Аль-Наср», в которых отметился 25 забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Марселу Саласар
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