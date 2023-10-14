Исполнительный директор «Аль-Насра» — о трансфере Роналду: Это совершенно точно было мощное землетрясение

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар высказался о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

Спортивный функционер сравнил этот переход с мощным землетрясением, ведь этот трансфер, результатом которого стали коллективные усилия, является амбициозным для его клуба.

«Криштиану – легенда. Удивляешься всякий раз, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет потолка. И он очень амбициозен», - заявил Саласар в интервью TZ.

Роналду провел 30 игр за «Аль-Наср», в которых отметился 25 забитыми мячами и восемью результативными передачами партнёрам по команде.