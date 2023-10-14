​Булыкин оценил шансы Роналду забить 1000 голов

Звёздный Криштиану Роналду настроен попытаться покорить отметку в 1000 голов за карьеру. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

«Всё вполне реально. Роналду может ещё долго играть. Он очень внимательно относится к восстановлению и подготовке к матчам», - цитирует Булыкина VPrognoze.

Булыкин отметил, что в Саудовской Аравии Роналду может забивать много голов. При этом, по словам Булыкина, Криштиану способен провести ещё несколько лет на высоком уровне. Сейчас на счету португальца 851 гол.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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