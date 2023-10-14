Роналду ответил, сможет ли забить 1000 голов за карьеру

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий на клубном уровне за саудовский «Аль-Наср», высказался о своих карьерных планах.

«На днях я общался с президентом «Порту», и он предложил мне испытание – забить 1000 голов за карьеру. Но для этого мне нужно сначала забить 900, хочу достичь этой отметки. Я уверен, что забью 900. Что касается 1000, то придется изрядно попотеть», - рассказал 38-летний нападающий в интервью Record.

Напомним, что с января 2023 года Криштиану является игроком саудовского «Аль-Насра». Контракт португальского форвард с клубом рассчитан до лета 2025 года.