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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду не будут пороть кнутом в Иране

13 Октября 2023 • 21:50 Комментировать (1)

На днях футбольный мир обсуждал возможное наказание для Криштиану Роналду. Сообщалось, что звёздному футболисту угрожает 99 ударов плетью за то, что он обнял и поцеловал художницу с ограниченными возможностями, с которой встречался в Иране перед матчем Лиги чемпионов Азии.

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о наказании для Роналду.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране», - говорится в сообщении.

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 11 матчах за «Аль-Наср».

За что Роналду может получить 99 ударов плетью – появилось видео

​Роналду – самый высокооплачиваемый футболист года, Месси сильно отстаёт


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
13 Октября 2023 в 22:28
Месси его уже выпорол.. На ЧМ.. Хе..
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