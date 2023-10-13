​Роналду не будут пороть кнутом в Иране

На днях футбольный мир обсуждал возможное наказание для Криштиану Роналду. Сообщалось, что звёздному футболисту угрожает 99 ударов плетью за то, что он обнял и поцеловал художницу с ограниченными возможностями, с которой встречался в Иране перед матчем Лиги чемпионов Азии.

Посольство Ирана в Испании опровергло информацию о наказании для Роналду.

«Мы категорически отрицаем вынесение каких-либо судебных решений в отношении любого спортсмена международного уровня в Иране», - говорится в сообщении.

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 11 матчах за «Аль-Наср».

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