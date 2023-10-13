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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Бензема рассказал, почему переехал в Саудовскую Аравию

13 Октября 2023 • 17:43 Комментировать

В летнее трансферное окно нападающий Карим Бензема сменил «Реал» на саудовский «Аль-Иттихад». Французский футболист высказался по поводу своего переезда.

«Я сразу почувствовал любовь ко мне. Я действительно хочу помочь саудовскому футболу развиваться. Я хотел быть частью этой истории. Вот та причина, по которой я сюда приехал», - слова Бензема приводятся на сайте ESPN.

В семи матчах чемпионата Саудовской Аравии Карим Бензема записал на свой счёт три гола и два результативных паса на партнёров.

Напомним, что за мадридский «Реал» Бензема выступал на протяжении 14 сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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