Некоторые футболисты, переехавшие в чемпионат Саудовской Аравии, недовольны своим нахождением в стране.

По данным The Sun, известные игроки сожалеют о том, что приняли решение перебраться на Ближний Восток.

«Некоторые ненавидят там каждую секунду», — рассказал источник.

Стоит сказать, что пока не сообщается, кто именно из звездных футболистов недоволен своим положением в Саудовской Аравии.

После девяти туров лидером в турнирной таблице саудовской лиги является «Аль-Хиляль», у которого на счету 23 очка. Отметим, что за «Аль-Хиляль» выступают Неймар, Малком Филипе, Калиду Кулибали, Рубен Невеш и другие игроки.