​«Это исключительное место» - Бензема побывал в Мекке

Французский нападающий Карим Бензема перебрался в Саудовскую Аравию и выступает там в составе «Аль-Иттихада». По словам Бензема, в Саудовской Аравии он прекрасно чувствует себя, вопреки известным событиям в регионе. Это место, где он чувствует себя защищенным.

- Саудовская Аравия - мусульманская страна. Тут меня все приняли с распростертыми объятиями, я сразу почувствовал это внимание и любовь. Если ты мусульманин, то чувствуешь себя в Мекке умиротворенно. Это исключительное место, - цитирует слова Бензема итальянское новостное агентство ITASportPress.

В своем предыдущем клубе, в мадридском «Реале», Бензема «отпахал» четырнадцать лет.