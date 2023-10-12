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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Это исключительное место» - Бензема побывал в Мекке

12 Октября 2023 • 16:42 Комментировать

Французский нападающий Карим Бензема перебрался в Саудовскую Аравию и выступает там в составе «Аль-Иттихада». По словам Бензема, в Саудовской Аравии он прекрасно чувствует себя, вопреки известным событиям в регионе. Это место, где он чувствует себя защищенным.

- Саудовская Аравия - мусульманская страна. Тут меня все приняли с распростертыми объятиями, я сразу почувствовал это внимание и любовь. Если ты мусульманин, то чувствуешь себя в Мекке умиротворенно. Это исключительное место, - цитирует слова Бензема итальянское новостное агентство ITASportPress.

В своем предыдущем клубе, в мадридском «Реале», Бензема «отпахал» четырнадцать лет.


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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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