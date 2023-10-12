​Кулибали приятно удивлён Саудовской Аравии

Известный по выступлениям в Англии и Италии сенегальский защитник Калиду Кулибали перебрался в Саудовскую Аравию и признался, что он приятно удивлен этой страной.

- Страна меня очень удивила в положительном смысле. И город тоже. Жить тут очень приятно, намного теплее, конечно, чем в Лондоне, но я привык к такой погоде. Люди относятся друг к другу с большим уважением, к частной жизни также. Я прекрасно чувствую себя тут, - цитирует слова Кулибали итальянское новостное агентство ITASportPress.

Калиду Кулибали выступает за «Аль-Хиляль», также он является капитаном сборной Сенегала.