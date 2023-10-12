​Лингард забил гол и повысил шансы оказаться в команде Джеррарда

В среду Джесси Лингард сыграл за саудовский «Аль-Иттифак» в товарищеском матче против команды из Бахрейна. Англичанин забил гол, в результате чего его шансы подписать контракт с саудовским клубом выросли. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на портал Goal.

Напомним, что Лингард оказался летом в статусе свободного агента после ухода из «Ноттингем Форест». 30-летний атакующий полузащитник известен главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Стоит сказать, что главным тренером «Аль-Иттифака» является легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард.