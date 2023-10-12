Вейга: «Саудовская Аравия – лучший вариант для моей карьеры»

Испанский хавбек Габриэль Вейга высказался касательно своего переезда в чемпионат Саудовской Аравии. В летнее трансферное окно полузащитник подписал контракт с клубом «Аль-Ахли».

«Я перешел сюда не только из-за денег. Это лучший вариант для развития моей карьеры. Я буду расти в лиге, где собралось много звезд мирового уровня. Доволен и горжусь своим выбором. Еще два года назад не мог представить, что буду играть здесь. Сейчас я счастлив», - приводятся слова игрока в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

21-летний испанец подписал с саудовским клубом трехлетнее трудовое соглашение.