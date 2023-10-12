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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема: «Я был впечатлён уровнем футбола в Саудовской Аравии»

12 Октября 2023 • 10:21 Комментировать

Экс-форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, ныне выступающий за «Аль-Иттихад», высказался об уровне футбола в чемпионате Саудовской Аравии.

«Я был впечатлен уровнем футбола в Саудовской Аравии, ведь в Европе за этой лигой раньше никто не следил. Здесь играют много хороших футболистов, которые хотят побеждать», - передает слова французского бомбардира RMC Sport.

Напомним, что Бензема перебрался на Ближний Восток в летнее трансферное окно. 35-летний центральный нападающий заключил с «Аль-Иттихадом» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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