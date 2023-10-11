Криштиану Роналду недавно встречался с художницей с ограниченными возможностями. Произошло это в Иране, где законы достаточно суровы, и то, на что в Европе никто не обратил бы внимание, может повлечь за собой серьёзные последствия. Роналду обнял и поцеловал девушку, и теперь ему грозит 99 ударов плетью. Дело в том, что в Иране такие действия могут расценить как прелюбодеяние лицом, не состоящим в браке.

В социальных сетях появилось видео со встречи Криштиану с художницей. На нём видно, за какие действия Роналду могут наказать в Иране. Впрочем, особый звёздный статус футболиста может помочь ему.

Напомним, что в Иран Криштиану Роналду приезжал на матч Лиги чемпионов Азии.

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