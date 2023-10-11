​Лингард сыграет за «Аль-Иттифак» в товарищеском матче – он в основе

С лета атакующий полузащитник Джесси Лингард находится без клубной прописки. Похоже, что 30-летний англичанин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В среду Лингард сыграет за «Аль-Иттифак», который с недавних пор тренирует Стивен Джеррард. Известный молодой тренер включил Джесси в стартовый состав на товарищеский матч против клуб «Аль-Халдия» из Бахрейна.

В сезоне 2022/2023 Джесси Лингард выступал за «Ноттингем Форест». В настоящий момент специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лингарда в 8 миллионов евро.