​Кулибали рассказал, какой Неймар в жизни

С недавних пор Калиду Кулибали является одноклубником Неймара – сенегалец и бразилец делят раздевалку в «Аль-Хиляле». Кулибали сказал несколько слов о звёздном Неймаре.

«Неймар – один из лучших футболистов, с которыми я когда-либо работал. Его репутация несправедлива. Я вижу совсем другого человека по сравнению с тем, которого вы видите в социальных сетях. Я вижу настоящего профессионала и хорошего парня, который любит пошутить. Он совсем не высокомерный и всегда откликается на просьбы фанатов сделать фото», - цитирует Кулибали Football Italia.

Напомним, что в летнее трансферное окно Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ».