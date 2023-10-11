​Роналду грозит 99 ударов плетью в Иране – звезда футбола мог нарушить закон

Звёздный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду недавно приезжал в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов. Незадолго до игры португалец встречался с художницей с ограниченными возможностями. В какой-то момент Роналду обнял девушку, что по законам Ирана может быть оценено как прелюбодеяние лицом, которое не состоит в браке.

Как сообщает Rouydad24, за такое нарушение закона Роналду в Иране грозит 99 ударов плетью. Впрочем, о начале разбирательства в отношении известного спортсмена информации пока что нет.

Стоит напомнить, что Роналду недавно перекрестился во время празднования гола, за что в теории его могли депортировать из Саудовской Аравии. Впрочем, в отношении португальца никаких мер предпринято не было.

Роналду решил, когда завершит карьеру