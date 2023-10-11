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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду грозит 100 ударов плетью в Иране – звезда футбола мог нарушить закон

11 Октября 2023 • 15:00 Комментировать (1)

Звёздный футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду недавно приезжал в Иран на матч азиатской Лиги чемпионов. Незадолго до игры португалец встречался с художницей с ограниченными возможностями. В какой-то момент Роналду обнял девушку, что по законам Ирана может быть оценено как прелюбодеяние лицом, который не состоит браке.

Как сообщает Rouydad24, за такое нарушение закона Роналду в Иране грозит 100 ударов плетью. Впрочем, о начале разбирательства в отношении известного спортсмена информации пока что нет.

Стоит напомнить, что Роналду недавно перекрестился во время празднования гола, за что в теории его могли депортировать из Саудовской Аравии. Впрочем, в отношении португальца никаких мер предпринято не было.

Роналду решил, когда завершит карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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KLINSMANN
11 Октября 2023 в 15:27
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