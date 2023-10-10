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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кан рассказал, стоит ли европейским топ-клубам опасаться конкуренции с представителями Саудовской Аравии

10 Октября 2023 • 22:27 Комментировать

Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о финансовых возможностях клубов из Саудовской Аравии.

Прошедшим летом саудовские клубы переманили в свои ряды множество именитых игроков из ведущих европейских лиг, включая Садио Мане, который сменил «Баварию» на «Аль-Наср».

«Конечно, речи о спортивной конкуренции с саудовскими клубами пока нет, но мы уже увидели, как они повлияли на трансферный рынок – в Европе это явно ощутили.

Клубы из Саудовской Аравии потратили более миллиарда евро на трансферы, но в дальнейшем, думаю, всё несколько утихнет. Для представителей европейских лиг есть две стороны: с одной стороны, это выгодные продажи, с другой – возможный отъезд молодых талантов», – цитирует Bayern & Germany Кана.

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Евро-Футбол.Ру,
Оливер Кан трансферы футбола - зима 2024
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