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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду решил, когда завершит карьеру

09 Октября 2023 • 18:30 Комментировать

С начала года Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного португальского футболиста с саудовским клубом рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает в социальных сетях Али Аль-Харби, на которого ссылаются португальские СМИ, перед поездкой в сборную Португалии Роналду сообщил «Аль-Насру» о желании продлить контракт до начала 2027 года. Криштиану хочет быть игроком саудовского клуба в период проведения следующего чемпионата мира.

Если верить источнику, после мундиаля 2026 года Роналду планирует отработать контракт с «Аль-Насром» и уйти из футбола.

Чемпионат мира в 2026 году примут три страны – США, Мексика и Канада.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд
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