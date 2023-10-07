​Кесси «порешал» в дерби Джидды

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси забил решающий гол в дерби саудовского города Джидда - его клуб «Аль-Али» обыграл «Аль-Иттихад», в составе которого играет Карим Бензема. Француз тоже, как и его бывший оппонент из «Барселоны», забил гол и даже два, но, в отличие от мяча Кесси, его точные удары не были засчитаны. И в результате победивший «Аль-Али» поднялся на пятое место в турнирной таблице с девятнадцатью очками, в то время как у лидера - двадцать два. «Аль-Иттихад» же, потерпев второе поражение кряду, упал на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.