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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Кесси «порешал» в дерби Джидды

07 Октября 2023 • 20:37 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
0:1
Аль-Ахли Джидда

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси забил решающий гол в дерби саудовского города Джидда - его клуб «Аль-Али» обыграл «Аль-Иттихад», в составе которого играет Карим Бензема. Француз тоже, как и его бывший оппонент из «Барселоны», забил гол и даже два, но, в отличие от мяча Кесси, его точные удары не были засчитаны. И в результате победивший «Аль-Али» поднялся на пятое место в турнирной таблице с девятнадцатью очками, в то время как у лидера - двадцать два. «Аль-Иттихад» же, потерпев второе поражение кряду, упал на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.


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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Иттихад Аль-Ахли Джидда Франк Кесси
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