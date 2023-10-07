Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

07 Октября 2023 • 20:05 Комментировать
Аль-Охдуд
0:3
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В девятом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» играл против «Аль-Хиляля». Лидеры соревнований повели уже на 10-й минуте, когда Малком ассистировал Майклу Ричарду. Весь второй тайм фавориты провели в большинстве и забили еще дважды после ударов Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича  - 3:0.

«Аль-Хиляль» продолжает лидировать, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Аль-Охдуд0:3Аль-Хиляль Эр-Рияд
  10'Ричард Майкл (0:1)
  71'Милинкович-Савич Сергей (0:2)
  83'Митрович Александар (0:3)
Витор ПаулоАль-Рубаи Саид  45'  45'Кверквелия СоломонБурка Андрей  81'Фарадж АвадSharafi Al-Saleem  27' 46' (Mohammed Juhaif ( 46') Годвин Савиур 84' (Masalah Al-Shaekh ( 84') Hussain Al-ZabdaniАль-Мансур ХамедКольядо Алекс 84' (Abdulaziz Saleh Al Hatila ( 84') Тавамба Гаэль
Запасные: Аль-Шайан ХуссейнSaleh Al-HarthiMourad KhodariАль-Хабиб ХассанAbdulrahman Khalid Al RioAhmed Mostafa2
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи АлиАль-Шахрани Яссер 76' (Канно Мохамед ( 76') Милинкович-Савич СергейНевеш Рубен  41' 76' (Аль-Тамбакти Хассан ( 76') Ричард Майкл 87' (Аль-Давсари Нассер ( 87') Малком Филипе 66' (Аль-Фарадж Салман ( 66') Аль-Давсари СалемМитрович Александар 86' (Аль-Хамдан Абдулла ( 86')
Запасные: Аль-Бурайк МохаммедАль-Малки АбдуллелаАль-Овайс МохаммедАль-Шехри Салех
07 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Малком Филипе Аль-Хиляль Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Охдуд Аль-Охдуд
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
0
3
18.00 8.00 1.11
Видео
Перерыв
Аль-Халидж Аль-Халидж
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
0
0
Видео
Перерыв
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Фейха Аль-Фейха
0
1
2.20 3.50 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
20:37 · Саудовская Аравия
​Кесси «порешал» в дерби Джидды
20:05 · Саудовская Аравия
Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера
16:47 · Италия. Серия А
​Моуринью рассказал, где будет работать
13:29 · Саудовская Аравия
​Роналду позавидовал одноклубнику? В соцсетях обсуждают реакцию Криштиану за перформанс фанатов 1
07:01 · Саудовская Аравия
«Продайте вратаря и подпишите Де Хеа» - реакция болельщиков «Аль-Насра» на ничью в последнем матче
06 Октября
21:34 · Саудовская Аравия
​Оборвалась голевая серия Роналду в саудовской лиге
20:29 · Саудовская Аравия
​Легендарный дель Пьеро может получить работу в Саудовской Аравии
14:22 · Саудовская Аравия
Ремзи считает Роналду одним из величайших футболистов в истории
13:00 · Саудовская Аравия
​Ибрагимович явно упрекнул Роналду, не называя его имени
07:47 · Саудовская Аравия
Ибрагимович высказался о переезде футболистов в Саудовскую Аравию
05 Октября
20:25 · Саудовская Аравия
Бывший наставник «Монако» Клеман может возглавить саудовский клуб слухи
13:14 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду нацелился на игрока «Атлетико»
04 Октября
18:16 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «В будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ» 4
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» следит за ситуацией с Жотой
03 Октября
19:26 · Саудовская Аравия
​Роналду встретился с главной иранской поклонницей - парализованной актрисой 1 видео
Все новости