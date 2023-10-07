Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

В девятом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» играл против «Аль-Хиляля». Лидеры соревнований повели уже на 10-й минуте, когда Малком ассистировал Майклу Ричарду. Весь второй тайм фавориты провели в большинстве и забили еще дважды после ударов Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича - 3:0.

«Аль-Хиляль» продолжает лидировать, соперник - 14-й.