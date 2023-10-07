Ассист Малкома помог «Аль-Хилялю» разгромить аутсайдера

В девятом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Охдуд» играл против «Аль-Хиляля». Лидеры соревнований повели уже на 10-й минуте, когда Малком ассистировал Майклу Ричарду. Весь второй тайм фавориты провели в большинстве и забили еще дважды после ударов Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича - 3:0.
«Аль-Хиляль» продолжает лидировать, соперник - 14-й.
Протокол игры
|10'Ричард Майкл (0:1)
|71'Милинкович-Савич Сергей (0:2)
|83'Митрович Александар (0:3)
Витор Пауло•Аль-Рубаи Саид 45'• 45'Кверквелия Соломон•Бурка Андрей• 81'Фарадж Авад•Sharafi Al-Saleem 27'46' (Mohammed Juhaif (46') •Годвин Савиур84' (Masalah Al-Shaekh (84') •Hussain Al-Zabdani•Аль-Мансур Хамед•Кольядо Алекс84' (Abdulaziz Saleh Al Hatila (84') •Тавамба Гаэль
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Аль-Шахрани Яссер76' (Канно Мохамед (76') •Милинкович-Савич Сергей•Невеш Рубен 41'76' (Аль-Тамбакти Хассан (76') •Ричард Майкл87' (Аль-Давсари Нассер (87') •Малком Филипе66' (Аль-Фарадж Салман (66') •Аль-Давсари Салем•Митрович Александар86' (Аль-Хамдан Абдулла (86')
07 октября.
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