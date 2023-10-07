«Продайте вратаря и подпишите Де Хеа» - реакция болельщиков «Аль-Насра» на ничью в последнем матче

В пятницу, 6 октября 2023 года, «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии принимал у себя дома «Абху». Криштиану Роналду вышел на поле со стартовых минут и отыграл весь матч. К тридцатой минуте встречи «Аль-Наср» вёл в счёте 2:0, но выдал ужасную концовку матча и упустил победу. Поединок завершился со счётом 2:2. Пользователи Интернета следующим образом отреагировали на этот результат:

- Ужасное выступление Роналду, - написал болельщик «Аль-Насра»;

- Талиска загубил кучу моментов, и он, похоже, забыл, что такое игра в пас! – добавил другой фанат команды;

- Продайте вратаря и подпишите Де Хеа, - оставил комментарий любитель футбола;

- Без пенальти уже и победить не можем, – добавил расстроенный фанат «Аль-Насра»;

- Роналду и Талиска загубили кучу моментов… - подметил пользователь сети.

Следующим соперником «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии будет «Дамак», матч состоится 21 октября 2023 года.

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