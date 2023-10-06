​Оборвалась голевая серия Роналду в саудовской лиге

В пятницу вечером в саудовской лиге играли «Аль-Наср» и «Абха». Матч завершился вничью со счётом 2:2. Звёздный форвард Криштиану Роналду ушёл с поля без гола. Таким образом, оборвалась результативная серия португальца в чемпионате Саудовской Аравии.

В прошлый раз Роналду не забивал в матче саудовской лиги ещё 18 августа. В шести последующих матчах чемпионата 38-летний нападающий непременно отмечался голами, забив всего 10 раз. И вот теперь Криштиану отличиться не удалось.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. В 29 играх за саудовский клуб португалец забил 25 мячей.