​Легендарный дель Пьеро может получить работу в Саудовской Аравии

Легенда «Ювентуса» и всего итальянского футбола Алессандро дель Пьеро может получить работу в Саудовской Аравии. Экс-капитан «старой синьоры» в обозримом будущем может стать спортивным директором «Аль-Насра», за который с начала года выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает Calciomercato, дель Пьеро уже прибыл в Эр-Рияд и готов выслушать предложение.

Отметим, что Алессандро дель Пьеро объявил о завершении карьеры в 2015 году. В 2006 году футболист становился чемпионом мира в составе национальной сборной Италии.