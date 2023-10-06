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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Легендарный дель Пьеро может получить работу в Саудовской Аравии

06 Октября 2023 • 20:29 Комментировать

Легенда «Ювентуса» и всего итальянского футбола Алессандро дель Пьеро может получить работу в Саудовской Аравии. Экс-капитан «старой синьоры» в обозримом будущем может стать спортивным директором «Аль-Насра», за который с начала года выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду. Как сообщает Calciomercato, дель Пьеро уже прибыл в Эр-Рияд и готов выслушать предложение.

Отметим, что Алессандро дель Пьеро объявил о завершении карьеры в 2015 году. В 2006 году футболист становился чемпионом мира в составе национальной сборной Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Аль-Наср Эр-Рияд
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