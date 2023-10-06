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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Облом победной серии в 10 матчей: пяточка Роналду не помогла «Аль-Насру» обыграть «Абху» Камано и Крыховяка

06 Октября 2023 • 19:57 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
2:2
Абха
окончен

В последнем матче перед международным перерывом «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду играл против «Абхи».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд2:2Абха
(1:0) Отавио Эдмилсон3'  
(2:0) Талиска Андерсон28'  
  36'Бгуир Саад (2:1)
  90'Токо-Экамби Карл (2:2)
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами АлиЛапорт ЭмерикТеллес АлексБрозович Марсело 80' (Гариб Абдуррахман ( 80') Аль-Хайбари АбдуллаОтавио ЭдмилсонТалиска АндерсонМане Садио 80' (Фофана Секо ( 80') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Бушайль НавафКассем МохаммедВалид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Ганнам ХалидАль-Наджи СамиЯхья Айман
Татарушану ЧиприанАль-Кумайзи Салех  73'Ногера Фабьян  53'Аль-Хбеб АхмадНаджи Мохаммед 83' (Джабер Абду Ахмед ( 83') Аль-Судани ЗакарияКрыховяк ГжегожБгуир Саад 71' (Бин Джумайя Фахад ( 71'  81') Матич УрошКамано Франсуа 80' (Аль-Конайдери Мохаммед ( 80'  84') Токо-Экамби Карл
Запасные: Аль-Али ХассанАль-Сахави ЗиядАлшамари АбдулелаАльселули СаадАль-Бук АбдулрахманАль-Уфи Мохаммед
06 октября.

Начиная с 22 сентября это был уже пятый подряд матч для «Аль-Насра», который он проводил в пятницу либо в понедельник. В очередной игре «рыцари Неджда» встречались в рамках Про-лиги Саудовской Аравии с «Абхой» из зоны вылета. За эту команду выступают бывшие легионеры РПЛ Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано, а также известные в Европе футболисты Чиприан Татарушану и Карл Токо-Экамби. Все они по решению Чеслава Михневича появились в стартовом составе гостей.

Луиш Каштру также выпустил в основе знаковых игроков «Аль-Насра» с европейским бэкграундом. Это и Криштиану Роналду, и Андерсон Талиска, и Садио Мане, и Марсело Брозович, и Алекс Теллес, и Эмерик Лапорт, и Эдмилсон Отавио. В общем, более половины состава. Напомним, что в своём предыдущем матче «Аль-Наср» четыре дня назад играл в Лиге чемпионов АФК против «Истиклола» и одержал волевую победу 3:1.

В отчётной игре хозяева принялись давить на чужую оборону с самого начала. Первый опасный момент родился и завершился уже в конце первой полминутки, когда Отавио пробил головой мимо после подачи с правого фланга. Зато на третьей минуте «жёлто-синие» распечатали ворота «красных». Роналду отдал пяткой, как выяснилось, предголевой пас на левый полуфланг Брозовичу. Тот переадресовал в центр, и Отавио поразил ближний нижний угол (1:0).

На шестой минуте Мане после передачи Отавио выскочил по зоне левого инсайда и в жёстком противостоянии с защитником не попал в створ. Через три минуты Отавио с противоположной стороны доставлял мяч к дальней штанге, но Мане там не дотянулся до снаряда. Спустя ещё несколько минут Роналду пробил со второго этажа после навеса справа – мяч прошёл левее ворот.

Вскоре Талиска пробил с подступов к штрафной площади – наоборот, правее, чем надо. Также Алекс Теллес дальним ударом с рикошетом послал мяч выше перекладины. На исходе получаса игры Татарушану всё-таки пропустил второй гол. Мане слева по диагонали вывернул заброс в район линии вратарской на Талиску, ногой подправившего мяч в сетку (2:0).

Казалось бы, всё хорошо развивается для «Аль-Насра», однако гости вполне могли даже сравнять счёт до перерыва. Во-первых, они сократили отставание с пенальти, назначенного за удар локтем Отавио в спину аль-Судани. Бгуир привёл наказание в исполнение, разведя с одиннадцатиметрового мяч и голкипера по разным углам (2:1). Во-вторых, имели визитёры ещё момент, где аль-Судани после передачи от аль-Хабиба запустил мяч выше створа.

После перерыва хозяева вышли с пониманием, что им лучше забивать третий гол, иначе можно поплатиться. Впрочем, не сумели они предотвратить удар Токо-Экамби, проткнувшего мяч мимо аль-Акиди, и только Лапорт на ленточке спас «рыцарей Неджда». Быстрым ответом «Аль-Насра» стал нереализованный момент Талиски. Это Мане навесил с левого фланга на голову бразильцу, пробившему правее створа.

«Аль-Наср» имел преимущество по игре, однако низкий коэффициент реализации того же Талиски, да и Роналду тоже, плюс некоторые шансы «Абхи» в ответных атаках, её претензии на второй пенальти и «чудеса» аль-Акиди, покидавшего свою штрафную, подтверждали скользкость счёта. В итоге «Аль-Наср» доигрался, пропустив на второй добавленной минуте. Прекрасный дальний удар в левый угол исполнил Токо-Экамби (2:2).

Надо отметить, что в концовке хозяева всё-таки расслабились, за что и были наказаны. Таким образом, победная серия «Аль-Насра» прервалась на отметке в шесть матчей внутри чемпионата Саудовской Аравии и в десять матчей во всех турнирах. Криштиану Роналду сделал предголевой пас, но не в самом лучшем настроении поедет в сборную Португалии на отборочные матчи к Евро-2024.

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Абха Аль-Наср Эр-Рияд
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