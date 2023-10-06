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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ремзи считает Роналду одним из величайших футболистов в истории

06 Октября 2023 • 14:22 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Абха
1 1.06 X 11.50 2 19.00
Через 2 ч. 16 мин.

Бывший полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи поделился комментарием о своём экс-одноклубнике Криштиану Роналду, который теперь выступает за саудовский «Аль-Наср».

По словам Ремзи, Роналду является обычным человеком, как и все люди. Португалец любит пошутить и посмеяться, но когда начинается тренировка или игра — он всегда сосредоточен, рассказал хавбек.

«Роналду — один из величайших футболистов в этой игре, поэтому было круто увидеть его вблизи и посмотреть, как он работает», — цитирует Ремзи  FourFourTwo.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором 6 ассистов.

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Криштиану Роналду Кардифф Сити Аарон Ремзи Аль-Наср Эр-Рияд
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