Ремзи считает Роналду одним из величайших футболистов в истории

Бывший полузащитник «Ювентуса» Аарон Ремзи поделился комментарием о своём экс-одноклубнике Криштиану Роналду, который теперь выступает за саудовский «Аль-Наср».

По словам Ремзи, Роналду является обычным человеком, как и все люди. Португалец любит пошутить и посмеяться, но когда начинается тренировка или игра — он всегда сосредоточен, рассказал хавбек.

«Роналду — один из величайших футболистов в этой игре, поэтому было круто увидеть его вблизи и посмотреть, как он работает», — цитирует Ремзи FourFourTwo.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором 6 ассистов.