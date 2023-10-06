​Ибрагимович явно упрекнул Роналду, не называя его имени

Завершивший карьеру Златан Ибрагимович дал комментарий по поводу переезда звёзд в чемпионат Саудовской Аравии.

Напомним, что зимой в саудовскую лигу отправился Криштиану Роналду, а летом туда переехали многие топ-игроки, причём не всегда возрастные. Ибрагимович упрекнул этих футболистов, не называя имён.

«У меня было предложение из Китая. У меня было предложение из Саудовской Аравии. Вопрос вот в чём: чего вы хотите? Какие у вас цели? Некоторым игрокам нужно завершать карьеру на большой сцене. Вас должны помнить за ваш талант, а не за что, сколько вы заработали», - цитирует Ибрагимовича портал Goal.

Стоит сказать, что Златан Ибрагимович по ходу карьеры успел провести переход в МЛС. При этом последним клубом для шведа стал «Милан».