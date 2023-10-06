Ибрагимович высказался о переезде футболистов в Саудовскую Аравию

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился мнением о переезде многих игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

«Некоторым футболистам, достигшим определенного уровня, нельзя уйти на более низкую ступень и завершить карьеру иначе. Но для многих было важно получить хороший контракт, поскольку они недостаточно заработали за свою карьеру», - передает слова звездного шведа таблоид Daily Star.

Напомним, что последним местом работы Златана Ибрагимовича был «Милан». Минувшим летом шведский нападающий принял решение о завершении карьеры.