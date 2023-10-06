Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Ибрагимович высказался о переезде футболистов в Саудовскую Аравию

06 Октября 2023 • 07:47 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился мнением о переезде многих игроков в чемпионат Саудовской Аравии.

«Некоторым футболистам, достигшим определенного уровня, нельзя уйти на более низкую ступень и завершить карьеру иначе. Но для многих было важно получить хороший контракт, поскольку они недостаточно заработали за свою карьеру», - передает слова звездного шведа таблоид Daily Star.

Напомним, что последним местом работы Златана Ибрагимовича был «Милан». Минувшим летом шведский нападающий принял решение о завершении карьеры.

Оценить новость
- 17
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.10.23 в 18:00
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Абха Абха
1.12 8.20 18.00
Видео
06.10.23 в 21:00
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
07:47 · Саудовская Аравия
Ибрагимович высказался о переезде футболистов в Саудовскую Аравию
05 Октября
20:25 · Саудовская Аравия
Бывший наставник «Монако» Клеман может возглавить саудовский клуб слухи
13:14 · Испания. Ла Лига
Клуб Роналду нацелился на игрока «Атлетико»
04 Октября
18:16 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «В будущем чемпионат Саудовской Аравии будет конкурировать с АПЛ» 4
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» следит за ситуацией с Жотой
03 Октября
19:26 · Саудовская Аравия
​Роналду встретился с главной иранской поклонницей - парализованной актрисой 1 видео
18:21 · Саудовская Аравия
​Роналду выиграл награду в Саудовской Аравии второй месяц кряду 1
02 Октября
01:49 · Саудовская Аравия
​Анри прокомментировал низкий рейтинг Криштиану Роналду в новой игре FIFA
01 Октября
12:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять Левандовски 6
30 Сентября
07:36 · Саудовская Аравия
Роналду прокомментировал победный гол за «Аль-Наср»
06:24 · Саудовская Аравия
«Роналду намного лучше Неймара!» - пользователи Интернета об игре Роналду
29 Сентября
23:09 · Саудовская Аравия
Неймар не забил пенальти, но «Аль-Хиляль» всё равно победил и возглавил лигу
17:21 · Саудовская Аравия
Роналду, Мане и Брозович – в основе «Аль-Насра» на игру против «Аль-Таи»
12:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» может продать защитника в Саудовскую Аравию слухи
10:34 · Италия. Серия А
Один клуб готов заплатить 200 миллионов евро за Осимхена
Все новости