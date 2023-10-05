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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бывший наставник «Монако» Клеман может возглавить саудовский клуб слухи

05 Октября 2023 • 20:25 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
...
Аль-Таи
21.10 21:00

Бельгийский тренер Филипп Клеман близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии.

Как утверждает FootMercato, 49-летний специалист близок к тому, чтобы стать новым рулевым «Аль-Шабаба». По сведениям источника, встреча между сторонами состоится до конца текущей недели.

Напомним, ранее Клеман работал в «Брюгге», «Васланд-Беверене» и «Генке». Последней командой бельгийца был «Монако», который он возглавлял с января 2022 по июнь 2023 года.

После девяти туров «Аль-Шабаб» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, имея в своей копилке девять зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Шабаб Филиппе Клеман
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АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД АЛЬ-ТАИ
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