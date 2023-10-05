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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду по-прежнему не остановить: он стал лучшим игроком сентября

05 Октября 2023 • 14:23 Комментировать (3)

Криштиану Роналду близок к званию лучшего футболиста чемпионата Саудовской Аравии в сезоне-2023/24. Звёздный игрок в полной мере оправдывает игрой свой статус. Роналду во второй раз подряд становится лучшим игроком месяца – сначала в августе, теперь и в сентябре. «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы футболиста стать лучшим в лиге в сезоне-2023/24.

Для Криштиану этот сезон становится идеальным. Пусть игрок пропустил первый тур и не смог забить во втором, но позже его прорвало на голы. Он забил во всех матчах в августе, записав на свой счёт 5 голов и 3 передачи. В сентябре Роналду забил 4 мяча и отметился результативной передачей.

В прошлом же сезоне 38-летний португалец сыграл за «Аль-Наср» 16 матчей, в которых отметился 14 голами и двумя передачами. Однако результативность Криштиану не помогла команде стать чемпионом, победителем чемпионата Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», который обошёл «Аль-Наср» на пять очков.

В сборной Португалии Роналду сыграл в январе против Словакии (1:0) и пропустил игру против Люксембурга (9:0). Да, в национальной команде Криштиану не отметился результативными действиями, но «Аль-Наср» является фактором для игрока, чтобы отходить на второй план. Возрастной футболист уже не может вести игру из-за потери скорости, техники. В 2023 году Роналду не вошёл в список номинантов на «Золотой мяч» – награду лучшему игроку года. Это случилось впервые за 19 лет

Однако Криштиану не был единственным представителем «Аль-Насра», награждённым в сентябре. Его соотечественник, португалец Луиш Каштру, тренер команды, получил награду «Лучший тренер» после того, как привёл «Аль-Наср» к 4 победам подряд в 4 играх. Они преодолели неудачный старт и, как и ожидалось, борются за все возможные титулы.

Бразилец Марсело Гроэ, вратарь «Аль-Иттихада», получил награду как лучший вратарь. А Моаз Факихи, футболист «Аль-Таавуна», получил награду «Самый многообещающий игрок».

Ранее Роналду снова обвинили в изнасиловании


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (3)
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СомикВкус19
05 Октября 2023 в 15:33
Есть кналал - bks79 300к+ за прошлый месяц. Канал реально топ! Ищи в поиске bks79 в тлграме
Alex1972
05 Октября 2023 в 14:47
Лучший насильник - это точно.. Хе.
Sergey999
05 Октября 2023 в 15:07
Тебе ли не знать))) хо))
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