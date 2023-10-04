Роналду вновь обвиняют в изнасиловании

На португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср», подали очередной иск по делу о сексуальном насилии. Об этом рапортует Sky Sports.

Иск подала модель Кэтрин Майорга, которая уже дважды пыталась засудить звезду футбола. Она обвиняет Криштиану в том, что он якобы изнасиловал ее в июне 2009 года. В настоящий момент юристы женщины намерены возобновить криминальное дело и готовят новый иск.

Роналду сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год. Трудовое соглашение 38-летнего португальца с клубом истекает летом 2025 года.