Во время своего недавнего визита в Иран в рамках азиатской Лиги чемпионов Криштиану Роналду осчастливил свою главную поклонницу в этой стране - местную актрису по имени Фатима Хамами, вынужденную передвигаться при помощи инвалидной коляски.

Она давно мечтала встретиться с легендой мирового футбола и должны образом подготовилась к ней, подарив Роналду два собственноручно нарисованных портрета. Криштиану в долгу не остался - он, в свою очередь, одарил поклонницу футболкой «Аль-Насра» - естественно, с «семеркой» на спине и подписанную, также собственноручно.