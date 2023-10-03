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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду выиграл награду в Саудовской Аравии второй месяц кряду

03 Октября 2023 • 18:21 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии. 

В четырёх играх саудовской лиги за «Аль-Наср» в прошлом месяце 38-летний Роналду записал на свой счёт пять голов и три голевых паса на партнёров.

Стоит сказать, что Роналду получал награду лучшему игроку чемпионата Саудовской Аравии и в августе – тогда португалец забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что на текущий момент «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице саудовской лиги. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт всего лишь на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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