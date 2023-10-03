​Роналду выиграл награду в Саудовской Аравии второй месяц кряду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком сентября в чемпионате Саудовской Аравии.

В четырёх играх саудовской лиги за «Аль-Наср» в прошлом месяце 38-летний Роналду записал на свой счёт пять голов и три голевых паса на партнёров.

Стоит сказать, что Роналду получал награду лучшему игроку чемпионата Саудовской Аравии и в августе – тогда португалец забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что на текущий момент «Аль-Наср» занимает четвёртое место в турнирной таблице саудовской лиги. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстаёт всего лишь на два зачётных балла.