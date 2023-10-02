​Анри прокомментировал низкий рейтинг Криштиану Роналду в новой игре FIFA

В новой версии известной игры FIFA разработчики серьезно «обидели» Криштиану Роналду, наделив его общим рейтингом в 86 по стобалльной шкале - явно меньше, чем в предыдущих версиях, когда Роналду неизменно имел более 90. Этим удивлен бывший французский футболист Тьерри Анри:

- Удар на 88, пасы на 75, дриблинг на 80... Разве такое возможно? Это невозможно, им не может быть Криштиану Роналду.Ужасно, - считает Тьерри Анри, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас португальский суперфорвард выступает в Саудовской Аравии.