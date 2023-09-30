Роналду прокомментировал победный гол за «Аль-Наср»

Главная звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таи» в рамках чемпионата страны.

«Еще одна важная победа. Девять баллов подряд. Хорошая работа, парни. Нужно продолжать в том же духе», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль-Насра». Криштиану забил решающий гол с 11-метровой отметки под занавес встречи.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду сыграл семь матчей, отметившись десятью голами (три – с пенальти) и пятью результативными передачами.