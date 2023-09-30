«Роналду намного лучше Неймара!» - пользователи Интернета об игре Роналду

В пятницу, 29 сентября 2023 года, «Аль-Наср» провёл гостевой матч против «Аль-Таи». Криштиану Роналду вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей и голом с пенальти. «Аль-Наср» победил со счётом 2:1. Текстовая трансляция матча проходила на нашем портале. Ниже приводятся комментарии пользователей соцсетей.

- Очень хорошая игра! Ждём дубль в следующем матче, - подметил один из болельщиков.

- Поздравляю с очередной победой! Вдохновляюще видеть, что команда продолжает такую замечательную серию. Продолжайте набирать обороты и стремиться к еще большим победам! – прокомментировал другой пользователь сети.

- Роналду намного лучше Неймара! – написал восхищённый болельщик португальца.

- Очень важная победа, – добавил один из фанатов «Аль-Насра».

- Отличная работа! – оставил пост болельщик.

- Крутой парень! – прокомментировал один из любителей футбола.

В следующем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с «Абха», встреча состоится 6 октября 2023 года.

Роналду тащит «Аль-Наср» вверх: Криштиану с пенальти вырвал победу в концовке над «Аль-Таи»