Неймар не забил пенальти, но «Аль-Хиляль» всё равно победил и возглавил лигу

В восьмом туре чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». В первом тайме счет не менялся, а главный момент упустил Неймар, не реализовавший пенальти. Бразилец исправился после перерыва, его подача с углового стала результативной, на линии вратарской Калиду Кулибали протаранил оборону и головой переправил мяч в сетку. Через несколько минут Александар Митрович плохо подстроился под мяч в метрах от ворот и не смог пробить голкипера, но повторная попытка в упор была голевой - 2:0.

«Аль-Хиляль» с 20 очками взмыл с четвертого места сразу на первое.