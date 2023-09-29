Неймар не забил пенальти, но «Аль-Хиляль» всё равно победил и возглавил лигу

В восьмом туре чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». В первом тайме счет не менялся, а главный момент упустил Неймар, не реализовавший пенальти. Бразилец исправился после перерыва, его подача с углового стала результативной, на линии вратарской Калиду Кулибали протаранил оборону и головой переправил мяч в сетку. Через несколько минут Александар Митрович плохо подстроился под мяч в метрах от ворот и не смог пробить голкипера, но повторная попытка в упор была голевой - 2:0.
«Аль-Хиляль» с 20 очками взмыл с четвертого места сразу на первое.
Протокол игры
|(1:0) Кулибали Калиду68'
|(2:0) Митрович Александар76'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али• 45'Аль-Шахрани Яссер83' (Аль-Фарадж Салман (83') •Невеш Рубен•Милинкович-Савич Сергей•Малком Филипе90' (Аль-Бурайк Мохаммед (90') •Неймар•Аль-Давсари Салем62' (Ричард Майкл (62') •Митрович Александар84' (Аль-Тамбакти Хассан (84')
Ким Сон-Кю•Аль-Сагурк Фаваз•Сантос Яго•Саисс Ромен•Харбуш Мохаммед•Куэльяр Густаво•Аль-Монассар Хусейн89' (Омар Канабах Маджед (89') •Бахебри Хаттан56' (Аль-Муваллад Фахад (56') • 88'Банега Эвер•Карраско Янник•Диалло Хабиб71' (Карлос XI (71')
29 сентября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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