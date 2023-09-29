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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар не забил пенальти, но «Аль-Хиляль» всё равно победил и возглавил лигу

29 Сентября 2023 • 23:09 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
окончен

В восьмом туре чемпионата Саудовской Аравии встретились «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». В первом тайме счет не менялся, а главный момент упустил Неймар, не реализовавший пенальти. Бразилец исправился после перерыва, его подача с углового стала результативной, на линии вратарской Калиду Кулибали протаранил оборону и головой  переправил мяч в сетку. Через несколько минут Александар Митрович плохо подстроился под мяч в метрах от ворот и не смог пробить голкипера, но повторная попытка в упор была голевой - 2:0.

«Аль-Хиляль» с 20 очками взмыл с четвертого места сразу на первое.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд2:0Аль-Шабаб Эр-Рияд
(1:0) Кулибали Калиду68'  
(2:0) Митрович Александар76'  
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи Али  45'Аль-Шахрани Яссер 83' (Аль-Фарадж Салман ( 83') Невеш РубенМилинкович-Савич СергейМалком Филипе 90' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 90') НеймарАль-Давсари Салем 62' (Ричард Майкл ( 62') Митрович Александар 84' (Аль-Тамбакти Хассан ( 84')
Запасные: Аль-Хамдан АбдуллаКанно МохамедАль-Овайс МохаммедАль-Кахтани МохаммедАль-Шехри Салех
Ким Сон-КюАль-Сагурк ФавазСантос ЯгоСаисс РоменХарбуш МохаммедКуэльяр ГуставоАль-Монассар Хусейн 89' (Омар Канабах Маджед ( 89') Бахебри Хаттан 56' (Аль-Муваллад Фахад ( 56'  88') Банега ЭверКарраско ЯнникДиалло Хабиб 71' (Карлос XI ( 71')
Запасные: Альсади НавафАль-Шарари Надер АбдуллаАль-Биши НассерАль-Асири ХалидАль-Карни ФавазАль-Джавей Абдулла
29 сентября. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд
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