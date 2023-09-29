Роналду тащит «Аль-Наср» вверх: Криштиану с пенальти вырвал победу в концовке над «Аль-Таи»

В восьмом туре Премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в стартовом составе гостил у «Аль-Таи».

Свой предыдущий матч «Аль-Наср» провёл в понедельник в рамках Кубка Короля. Там команда из Эр-Рияда разгромила на выезде «Охуд» со счётом 5:1. Подопечные Луиша Каштру справились с соперником из второго по силе саудовского дивизиона и без помощи Роналду. 38-летнему португальцу был предоставлен отдых, чтобы он не утомился в графике с двумя матчами в неделю. «Аль-Наср» ведь выступает ещё в Лиге чемпионов АФК, и в ближайший понедельник ему предстоит в этом турнире матч второго тура группового этапа.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» стартовал плохо, проиграв две встречи подряд. Но команда Луиша Каштру не провалилась в яму – наоборот, она сумела быстро отряхнуться, собраться и взять себя в руки. Последовали пять побед подряд в чемпионате – и положение «Аль-Насра» в таблице стало значительно лучше, хотя до первого места он пока ещё не добрался (может, и не доберётся, кто знает). В седьмом туре «Аль-Наср» одержал победу в весёлой встрече над «Аль-Ахли» со счётом 4:3 благодаря дублям Роналду и Талиски.

В начале девятой минуты против «Аль-Таи» Мане выполнил наброс с левого фланга к линии вратарской, откуда Роналду пробил внешней стороной стопы в правый угол, но Брага выручил свою команду. Спустя четыре минуты момент для Криштиану организовал Талиска. Включив дриблинг в чужой штрафной площади со смещением с правой стороны, Андерсон выкатил пас в район левой штанги, а там Брага ногой отразил удар Роналду в ближний угол. Чуть позже Брозович слева покатил вперёд на Мане, тот доставил мяч на ногу Криштиану, и португалец направил его выше створа.

Потом пытались отличиться гости. Бывший хорватский легионер «Сочи» Марио Дуганджич пробивал из зоны правого инсайда – не попал в левый угол. На 25-й минуте угроза воротам «Аль-Насра» наметилась с противоположной стороны. Опять это был Дуганджич, не переигравший в ближнем бою Навафа. А после перерыва на водопой гости открыли счёт. Роналду сходу тонким пасом подсёк проникающую передачу на правый полуфланг для Талиски, внешней стороной стопы поразившего дальний угол (0:1).

Роналду с Талиской до перерыва могли на пару делать ещё два гола в чужие ворота, однако попадались в ловушки офсайдов. Во втором тайме гостям, конечно, было бы неплохо упрочить своё преимущество на табло. Скользкий счёт-то опасен. В районе получаса игры Семеду дальним ударом метил в левый нижний угол – Наваф парировал мяч на угловой. После подачи корнера возникла ещё неприятная ситуация для «Аль-Насра» с ударом и рикошетом – в итоге сфера оказалась в перчатках Навафа.

Дальше Роналду мог прихлопнуть «Аль-Таи» вторым голом. Пробивал Криштиану головой под перекладину в левый угол после навеса с правого края, но выручил Брага свою команду. Роналду же на следующем своём моменте не попал в створ. Фофана вывел его вперёд к левому углу вратарской, и Криш из-под Энсо Роко покатил мяч в дальнюю штангу. А дальше – опять водопой и гол. На этот раз уже в ворота «Аль-Насра». Мисиджан вырвался один на один с Навафом и поразил левый угол (1:1).

Если бы Мисиджан забил вскоре дальним ударом, «Аль-Таи» вообще бы вышел вперёд, поэтому гости должны благодарить совершившего сэйв Навафа. Ну а Семеду из героя превратился в антигероя. Талиска нанёс удар головой, и мяч попал во внутреннюю часть локтя Семеду, который убирал свою руку от плеча Лапорта. Вот такая хитрая образовалась конструкция. Чтобы поставить пенальти, главному арбитру потребовался видеоповтор. Причём долго рефери его пересматривал. Возможно, он оценивал, насколько быстро Семеду двигал рукой к своему телу.

Итак, одиннадцатиметровый. Конечно же, исполнять футбольное наказание вызвался Роналду. Точный удар в левый угол, вратарь не угадывает – и «Аль-Наср» в концовке снова вырывается вперёд, а дальше удерживает счёт 1:2. Команда Луиша Каштру набирает восемнадцать очков и поднимается на третье место в таблице Премьер-лиги Саудовской Аравии. Следующую игру «Аль-Наср» проведёт в ближайший понедельник в Лиге чемпионов АФК против «Истиклола». Ну а в девятом туре внутренней лиге команда Роналду встретится в следующую пятницу с «Абхой».

Кирилл Иванцов